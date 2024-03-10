Песков задал вопрос Шольцу из-за слов о мирном договоре РФ и Украины

«Хочется спросить у господина Шольца, о чем тогда говорил господин [депутат Верховной рады Давид] Арахамия и о чем тогда говорил господин Джонсон?» — задался вопросом Песков.
6 марта Шольц заявил, что данные о том, что Россия и Украина на переговорах в Турции в 2022 году согласовали проект мирного договора, — это «российская пропаганда». Также он назвал ерундой данные о том, что переговоры прервались из-за Бориса Джонсона, занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании.
При этом в ноябре 2023 года глава фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, политик во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».
Также в том месяце президент России Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Тогда российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.