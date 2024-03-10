Песков задал вопрос Шольцу из-за слов о мирном договоре РФ и Украины

Также в том месяце президент России Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Тогда российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».