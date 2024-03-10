В ДНР стартовал первый день досрочного голосования

Ранее председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал РИА Новости, что досрочное голосование в ДНР на выборах президента РФ по инициативе отдельных территориальных избирательных комиссий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, проходит с 25 февраля в целях безопасности и с учетом всех соответствующих требований, сотрудники участковых избирательных комиссий делают всё для удобства и безопасности волеизъявления людей. Полномасштабное досрочное голосование начнется с 10 марта 2024 года и продлится до 14 марта 2024 года включительно, добавил он.