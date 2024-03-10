Путин проголосует на выборах президента России

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет ряд встреч, а также проголосует на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканале «Россия-1».