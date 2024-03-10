Глава Башкирии поздравил мусульман с началом Рамадана

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что сегодня, 10 марта, после захода солнца начнется священный месяц Рамадан. Руководитель республики поздравил с этим всех мусульман республики.
— Сегодня мысли всех жителей Башкортостана, независимо от их вероисповедания и национальности, — о наших парнях, которые защищают Отечество. Наши молитвы — об их добром здравии и победе добра над злом, — отметил Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что во время поста верующие воздерживаются от еды, питья и стараются делать добрые дела.