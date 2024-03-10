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В Беларуси определили размер матпомощи ветеранам к 9 Мая — выросла?

Совет министров установил размер матпомощи ветеранам ко Дню Победы. Информация появилась на Национальном правовом интернет портале.
Источник: Смартпресс

Деньги будут выплачиваться с 25 апреля по 4 мая 2024 года. Для разных категорий граждан установлена своя выплата.

В размере 4 тыс. рублей матпомощь получат (в 2023 году сумма составляла 2 тыс. рублей):

  • инвалиды и участники ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года;
  • лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах.

Сумму в 2 тыс. рублей выплатят лицам (годом ранее было 1,1 тыс. рублей):

  • награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;
  • работавшим на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов;
  • работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», а также лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Размер выплат составит 1000 рублей для (было 850 рублей):

  • членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы ВОВ (супругов, не вступивших в новый брак, детей — инвалидов с детства (в том числе усыновленных, удочеренных);
  • бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
  • инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ либо с последствиями военных действий.

Ранее Смартпресс писал, что в 2023 году матпомощь к 9 Мая получили около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий ВОВ.