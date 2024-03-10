NYT узнала, какой ответ США готовили на случай ядерного удара на Украине

О том, что США во второй половине 2022 года готовились к ответу на применение Россией ядерного оружия, накануне, 9 марта, сообщил CNN. По его информации, решение было принято на основе анализа ситуации и разведданных. Особенно опасения о возможности ядерного удара усилились после отвода российских войск из Херсона в ноябре 2022-го.