Досрочное голосование началось в приграничном белгородском поселке

Ранее сообщалось, что «в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей» региональным избиркомом принято решение с 10 по 14 марта провести в девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование на выборах президента. Речь идет о жителях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов, расположенных в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции.
«У нас на территории пяти участковых избирательных комиссий, которые начали свою работу с сегодняшнего дня, с 10 по 14 число, проводится досрочное голосование в соответствии с постановлением ЦИК Белгородской области, так как мы являемся приграничной территорией. Все это организовано в целях безопасности, прежде всего. Но и для комфорта наших избирателей», — сказала она.
Стребкова добавила, что участковые избирательные комиссии завершили обработку бюллетеней и приняли все необходимые меры для начала досрочного голосования. Члены избирательных комиссий готовы выходить на территорию для проведения досрочного голосования. Группы членов комиссий организованы в соответствии с количеством избирательных ящиков и отправляются на досрочное голосование. По ее словам, примерно 50% избирателей изъявили желание проголосовать досрочно.
«Члены избирательной комиссии будут заходить и стучаться в каждый дом и предлагать людям досрочно проголосовать. Ограничения будут только для тех, кто подал заявление на дистанционное электронное голосование. Эти граждане выбрали такой способ голосования, и сейчас при досрочном голосовании они не смогут (проголосовать)», — подчеркнула Стребкова.
Другие граждане, желающие проголосовать на избирательных участках, смогут сделать это с 15 по 17 числа, уточнила она.
Жительница поселка Октябрьский Татьяна Соколова отметила, что досрочное голосование на дому очень удобно пожилым людям. «Мы всегда ходили на избирательный участок, но в этом году в силу сложившихся обстоятельств приходится это делать на дому… Когда объявили досрочное голосование на дому мы, если честно, даже обрадовались», — рассказала пенсионерка.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.