Досрочное голосование началось в приграничном белгородском поселке

«У нас на территории пяти участковых избирательных комиссий, которые начали свою работу с сегодняшнего дня, с 10 по 14 число, проводится досрочное голосование в соответствии с постановлением ЦИК Белгородской области, так как мы являемся приграничной территорией. Все это организовано в целях безопасности, прежде всего. Но и для комфорта наших избирателей», — сказала она.