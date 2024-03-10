Захарова призвала НАТО «не отпираться» от присутствия своих военных на Украине

26 февраля Макрон сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. По его словам, «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.