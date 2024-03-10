Захарова призвала НАТО «не отпираться» от присутствия своих военных на Украине

«Дальше отпираться смысла нет», — указала она.
Ранее в этот день сообщалось, что Сикорский в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс заявил, что войска НАТО уже находятся на Украине. При этом министр уточнил, что разглашать, какие государства отправили туда своих военных, он не будет.
Ранее, 8 марта, Сикорский заявил, что отправка войск на Украину не является немыслимой. Также он одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в республику.
При этом 7 марта глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг возможность отправки войск страны на Украину. Он указал, что польская армия не будет участвовать в конфликте, однако Варшава будет помогать и снабжать вооружением Киев.
26 февраля Макрон сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. По его словам, «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.
После данного заявления лидеры оппозиционных партий во Франции раскритиковали главу государства. Так, например, глава фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подчеркнула, что президент страны «играет военного лидера». По ее словам, на кону стоит мир или война во Франции. Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон отметил, что перспектива развязывания войны против России является безумием.
Президент РФ Владимир Путин 29 февраля предупредил о трагичных последствиях при отправке военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что РФ имеет оружие, которое может поражать цели на территориях стран альянса.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.