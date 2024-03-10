Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами

6 марта на церемонии закрытия ВФМ глава государства подчеркнул, что Россия хотела создать на фестивале условия свободы, творчества и дружбы, и выразил надежду, что стране это удалось сделать. Закрытие фестиваля наверняка привнесло «частичку грусти» в настроение участников мероприятия, поскольку им приходится расставаться с новыми друзьями, предположил глава государства.