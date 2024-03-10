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Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами

Президент России Владимир Путин на состоявшейся 6 марта встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил в шутку, что хотел бы прическу с дредами. Фрагмент беседы вошел в передачу «Москва. Кремль. Путин» от 10 марта на телеканале «Россия 1».
Источник: Пресс-служба Президента России

Во время фотографирования со студентами глава государства указал на дреды участника ВФМ из Нигерии.

«Мне тоже надо такую прическу сделать», — пошутил Путин.

6 марта на церемонии закрытия ВФМ глава государства подчеркнул, что Россия хотела создать на фестивале условия свободы, творчества и дружбы, и выразил надежду, что стране это удалось сделать. Закрытие фестиваля наверняка привнесло «частичку грусти» в настроение участников мероприятия, поскольку им приходится расставаться с новыми друзьями, предположил глава государства.

Третий в России Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Путин Владимир