Текслер поздравил «Трактор» с выходом в четвертьфинал плей-офф КХЛ

«Поздравил главного тренера и ребят с выходом в следующий раунд плей-офф. Команда порадовала болельщиков качественной игрой. Особенно отмечу самоотдачу — парни бились в каждом матче, проявили характер. Сегодня ушли с 0:2, вытащили игру и заслуженно победили. Молодцы! Не хотим останавливаться на достигнутом. Впереди сложный соперник, но мы верим в команду», — прокомментировал президент ХК «Трактор» Текслер.