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Текслер поздравил «Трактор» с выходом в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил ХК «Трактор» с выходом в четвертьфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 10 марта команда Алексея Заварухина со счетом 4:2 обыграла уфимский «Салават Юлаев» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

«Поздравил главного тренера и ребят с выходом в следующий раунд плей-офф. Команда порадовала болельщиков качественной игрой. Особенно отмечу самоотдачу — парни бились в каждом матче, проявили характер. Сегодня ушли с 0:2, вытащили игру и заслуженно победили. Молодцы! Не хотим останавливаться на достигнутом. Впереди сложный соперник, но мы верим в команду», — прокомментировал президент ХК «Трактор» Текслер.

Соперник «черно-белых» по четвертьфиналу определится позже. «Трактор» стал уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина-2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и питерским СКА.

Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 16 марта.