«Наш флаг — сине-желтый»: Кулеба ответил на призыв Папы Римского к перемирию

— Наш флаг — сине-желтый… Мы не будем поднимать другие флаги, — написал Дмитрий Кулеба.
Он также выразил надежду на то, что Папа Римский сможет найти время, чтобы осуществить апостольский визит на Украину.
Папа Римский Франциск в рамках ответа на вопрос о капитуляции в конфликте между Россией и Украиной сообщил, что проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость пойти на переговоры. Франциск также отметил, что в нынешних реалиях можно найти страну-посредника, чтобы провести переговоры. В противном случае конфликт может завершиться большим количеством смертей.
Говоря об образе белого флага для Украины, Папа Римский Франциск имел в виду не капитуляцию, а перемирие. Об этом заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.