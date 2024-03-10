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«Наш флаг — сине-желтый»: Кулеба ответил на призыв Папы Римского к перемирию

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал недавно сделанное Папой Римским Франциском высказывание о переговорах с Россией и поднятии белого флага. Своей реакцией на этого глава МИД Украины поделился в аккаунте в социальной сети Х.
Источник: РИА "Новости"

— Наш флаг — сине-желтый… Мы не будем поднимать другие флаги, — написал Дмитрий Кулеба.

Он также выразил надежду на то, что Папа Римский сможет найти время, чтобы осуществить апостольский визит на Украину.

Папа Римский Франциск в рамках ответа на вопрос о капитуляции в конфликте между Россией и Украиной сообщил, что проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость пойти на переговоры. Франциск также отметил, что в нынешних реалиях можно найти страну-посредника, чтобы провести переговоры. В противном случае конфликт может завершиться большим количеством смертей.

Говоря об образе белого флага для Украины, Папа Римский Франциск имел в виду не капитуляцию, а перемирие. Об этом заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

переговоры