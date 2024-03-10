«Наш флаг — сине-желтый»: Кулеба ответил на призыв Папы Римского к перемирию

Папа Римский Франциск в рамках ответа на вопрос о капитуляции в конфликте между Россией и Украиной сообщил, что проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость пойти на переговоры. Франциск также отметил, что в нынешних реалиях можно найти страну-посредника, чтобы провести переговоры. В противном случае конфликт может завершиться большим количеством смертей.