В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России

«В рамках выборов президента 2024 года пришли всей дружной командой отдать свой гражданский долг и сделать выбор в пользу своего человека. Я думаю, что в наше время это очень важно — каждый человек должен принимать участие в общественных организациях, вносить вклад в общество, а выборы президента и голосование на них — неотъемлемая часть такого вклада», — отметил руководитель спортивного клуба «Ахиллес» Александр Сливной.