В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России

«Сегодня первый день голосования. Выборная кампания на досрочном голосовании пройдет с 10 по 14 число. А 15, 16, 17 числа будут проходить голосования на участковых избирательных комиссиях», — рассказал член территориальной избирательной комиссии № 32 Мариуполя Юрий Дацына.
Отдать свой голос на досрочном голосовании пришли участники спортивного клуба «Ахиллес».
«В рамках выборов президента 2024 года пришли всей дружной командой отдать свой гражданский долг и сделать выбор в пользу своего человека. Я думаю, что в наше время это очень важно — каждый человек должен принимать участие в общественных организациях, вносить вклад в общество, а выборы президента и голосование на них — неотъемлемая часть такого вклада», — отметил руководитель спортивного клуба «Ахиллес» Александр Сливной.
Сегодня в ДНР стартовал первый день полномасштабного досрочного голосования в выборах президента Российской Федерации. Ранее, как заявлял РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование в ДНР началось 25 февраля 2024 года. Оно проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, что вызвано вопросами обеспечения безопасности.