«Известия»: адмирал Моисеев станет врио главкома ВМФ России вместо Евменова

По данным «Фонтанки», несмотря на то, что Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, назначение Моисеева «уже доведено до личного состава». Ожидается, что в ближайшее время он может избавиться от приставки врио.

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов в разговоре с URA.ru подтвердил информацию об отставке Евменова. «Да, это достоверная информация [о назначении Моисеева]. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», — сказал он.

Евменов родился в апреле 1962 года. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). В 2003 году окончил военную академию Генштаба, командовал соединениями атомных подводных лодок ТОФ. В декабре 2011 года был назначен на должность командующего подводными силами ТОФ, а спустя пять лет возглавил Северный флот. Главкомом ВМФ Евменов был назначен в мае 2019 года, где сменил адмирала Владимира Королева. Награжден орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги», Александра Невского.