«Известия»: адмирал Моисеев станет врио главкома ВМФ России вместо Евменова

По данным «Фонтанки», несмотря на то, что Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, назначение Моисеева «уже доведено до личного состава». Ожидается, что в ближайшее время он может избавиться от приставки врио.
Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов в разговоре с URA.ru подтвердил информацию об отставке Евменова. «Да, это достоверная информация [о назначении Моисеева]. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», — сказал он.
Официально о смене главнокомандующего ВМФ Минобороны не сообщало. РБК направил запрос в Минобороны и в пресс-службу ВМФ.
Моисеев также родился в апреле 1962 года. Он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова, после чего прошел путь от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля. В июле 1998 года, командуя подлодкой К-407 «Новомосковск», будущий адмирал вошел в историю космонавтики, как командир подводного крейсера, который впервые успешно произвел запуск на низкую околоземную орбиту двух коммерческих микроспутников (немецких Tubsat-N и Tubsat-N1) ракетой-носителем «Штиль».
Военную академию Генштаба он закончил с отличием в 2011 году. В последующие годы Моисеев занимал различные командные должности, в том числе начальника штаба, командира 31-й дивизии подводных лодок и командующего Черноморским флотом. Командующим Северным флотом Моисеев был назначен в 2019 году. Награжден званием Героя России, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и др.
Евменов вступил в должность главкома, когда ВМФ реформой бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова был лишен своих флотов (были переданы в подчинение военных округов), оставшись по сути только органом с представительскими функциями, в чьи задачи входило кораблестроение. С декабря 2023 года четыре флота и Каспийская флотилия были снова переданы в управление главкомату.
На своей должности Евменов, в частности, поручил оснастить все новые российские фрегаты и корветы гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а после начала российской спецоперации на Украине призвал внедрять новые технологии в строительство кораблей, и строить их «не быстро, а немедленно». «Известия» прошлым летом писали, что Минобороны утвердило план усиления защиты кораблей ВМФ для защиты от надводных и подводных беспилотников.