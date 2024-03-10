Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа

«Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. (Боевые действия — ред.) займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — приводит издание слова Нетаньяху.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС также утверждало, что бойцы организации захватили порядка 200−250 израильских заложников. На сегодняшний день удалось освободить 112 человек, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
Москва призвала стороны конфликта прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.