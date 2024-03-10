В ДНР в первый день голосования явка избирателей составила 22 процента

«Более того, мы сформировали для обеспечения избирательных прав жителей города Авдеевки еще одну временную участковую избирательную комиссию. И, кстати, пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность и благодарность членам общественного движения Донецкая Республика, которые выехали непосредственно в Авдеевку и оказали нам содействие в установлении численности жителей Авдеевки, проживающих и находящихся в данный момент времени непосредственно в самом городе,» — подчеркнул Высоцкий.