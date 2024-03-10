В ДНР в первый день голосования явка избирателей составила 22 процента

«Сегодня завершился первый день общего, досрочного голосования. Я напомню, что сегодня у нас начали голосовать абсолютно все избирательные участки по всей территории ДНР. По итогам сегодняшнего дня я могу сказать, что явка составила 22,14 процента», — заявил в ходе ежедневного брифинга председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
Он добавил, что члены 653 избирательных комиссий выехали на проведение голосования на придомовых территориях. Из них 626 комиссий, сформированные на стационарных участках, и 27 — временные участковые избирательные комиссии, обеспечивающие голосование.
«Более того, мы сформировали для обеспечения избирательных прав жителей города Авдеевки еще одну временную участковую избирательную комиссию. И, кстати, пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность и благодарность членам общественного движения Донецкая Республика, которые выехали непосредственно в Авдеевку и оказали нам содействие в установлении численности жителей Авдеевки, проживающих и находящихся в данный момент времени непосредственно в самом городе,» — подчеркнул Высоцкий.
В воскресенье, 10 марта, в ДНР стартовал первый день полномасштабного досрочного голосования в выборах президента России. Ранее, как заявлял РИА Новости Высоцкий, досрочное голосование в ДНР началось 25 февраля 2024 года. Оно проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, что вызвано вопросами обеспечения безопасности.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.