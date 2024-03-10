Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину

По словам французского президента, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.