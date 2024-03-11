Правоцентристы лидируют на выборах в Португалии после обработки более 90% бюллетеней

По его информации, коалиция получает 30% голосов. За ней следует Социалистическая партия с 28,7%. Затем идет крайне правая политическая сила «Хватит» с 19%.
Изначально волеизъявление было запланировано на 2026 год. Тем не менее в ноябре 2023 года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы в стране. Такое решение главы государства было принято после того, как социалист Антониу Кошта, ставший премьером в 2015 году, объявил об отставке на фоне расследования местной прокуратуры, связанного с возможными нарушениями в проектах по добыче лития и производству водорода.
Опросы в преддверии выборов показывали небольшое превосходство правоцентристского Демократического альянса над Социалистической партией и рост поддержки крайне правых. Тем не менее не исключается, что ни одна политическая сила не сможет получить абсолютного большинства кресел в парламенте для беспрепятственного формирования правительства.