Правоцентристы лидируют на выборах в Португалии после обработки более 90% бюллетеней

Изначально волеизъявление было запланировано на 2026 год. Тем не менее в ноябре 2023 года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы в стране. Такое решение главы государства было принято после того, как социалист Антониу Кошта, ставший премьером в 2015 году, объявил об отставке на фоне расследования местной прокуратуры, связанного с возможными нарушениями в проектах по добыче лития и производству водорода.