В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими номерами

По данным таможенного департамента, по состоянию на 10 марта в Литве оставалось около 50 машин с российскими госномерами. Как указало ведомство, эти транспортные средства, если они не выехали из страны, подлежат конфискации, а их владельцы наказываются за административное правонарушение штрафом в размере от €200 до €6 тыс.