ЛДПР разработала законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Одним из разработчиков стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он, ссылаясь на опросы и встречи с аудиториями, заявил, что «ЕГЭ не любят». По мнению депутата, ЕГЭ — это «затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания». «Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше — вообще со временем устранен», — сказал господин Нилов.
Авторы законопроекта считают, что принятие законопроекта позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы, а также увеличит приток желающих получить профессиональное обучение. Единый экзамен смогут сдавать те, кто решит продолжит обучение по программам высшего образования.
В пояснительной записке законопроекта отмечается, что траты россиян на растительные успокоительные препараты и глицин в период проведения ЕГЭ в 2023 году выросли до 471,9 млн руб. Было продано 5,4 млн упаковок успокоительных средств, среднесуточное потребление выросло с 55,2 тыс. до 61,2 тыс. упаковок. Также в документе говорится о случаях суицида среди подростков, которые сдают ЕГЭ. Предполагается, что документ вступит в силу в 2025 году в случае принятия.
В конце февраля президент Владимир Путин предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс», то есть предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Роспотребнадзор рассказал «Ъ», что на данный момент поправки предусматривают возможность пересдачи только одного предмета. При этом ведомство посоветовало выпускникам «сделать осознанный выбор и оценить свои возможности, так как первый результат будет аннулирован независимо от того, будет он выше или ниже».
Леонид Уварчев