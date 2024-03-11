ЛДПР разработала законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Одним из разработчиков стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он, ссылаясь на опросы и встречи с аудиториями, заявил, что «ЕГЭ не любят». По мнению депутата, ЕГЭ — это «затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания». «Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше — вообще со временем устранен», — сказал господин Нилов.