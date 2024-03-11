Посол РФ заявил о попытках США русофобской риторикой раскачать ситуацию в России

«Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает. С высоких американских трибун на голубом глазу заявляется о неких “захватнических амбициях” России в Европе. Пентагон с легкостью называет нашу страну врагом США. Функционеры Госдепартамента и нормотворцы демонстративно привечают беглых представителей российской пятой колонны, горячо убеждая последних в неизменной поддержке Вашингтона “борьбы за свободу россиян”. Не отстают и газетчики, призывающие к протестным акциям у стен посольства и генконсульств и порче бюллетеней в день волеизъявления. Рассматриваем все это как скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель раскачать ситуацию в нашей стране», — отметил руководитель российского диппредставительства, комментируя антироссийские заявления американских чиновников и законодателей перед выборами президента РФ.