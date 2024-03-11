Посол РФ заявил о попытках США русофобской риторикой раскачать ситуацию в России

«Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает. С высоких американских трибун на голубом глазу заявляется о неких “захватнических амбициях” России в Европе. Пентагон с легкостью называет нашу страну врагом США. Функционеры Госдепартамента и нормотворцы демонстративно привечают беглых представителей российской пятой колонны, горячо убеждая последних в неизменной поддержке Вашингтона “борьбы за свободу россиян”. Не отстают и газетчики, призывающие к протестным акциям у стен посольства и генконсульств и порче бюллетеней в день волеизъявления. Рассматриваем все это как скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель раскачать ситуацию в нашей стране», — отметил руководитель российского диппредставительства, комментируя антироссийские заявления американских чиновников и законодателей перед выборами президента РФ.
Он потребовал «от местных властей отказаться от действий, чреватых окончательным скатыванием двусторонних отношений в пропасть». «При этом важно отметить: даже самые махровые русофобы понимают и признают, что россияне твердо поддерживают внутри- и внешнеполитический курс России, заданный президентом Владимиром Путиным. Разделяют цели специальной военной операции», — добавил Антонов.
О работе посольства
«В условиях постоянных провокаций посольство работает спокойно. По-деловому решаем вопросы по организации предстоящих выборов. Даже приготовили детские столики для рисования ребятам, которые придут к нам вместе с родителями. Находимся в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента», — подчеркнул посол. «Рассчитываем, что американцы выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии», — заключил Антонов.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Также впервые на выборах главы государства будет проводиться дистанционное электронное голосование, проголосовать онлайн, помимо Москвы, смогут жители 28 регионов.