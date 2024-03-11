Решение снести памятник дивизии СС «Галичина» в Канаде приняла украинская община

8 марта издание «Страна» сообщило о демонтаже этого монумента, который находился на украинском кладбище в Оквилле с 1988 года. По его информации, местные активисты и журналисты неоднократно требовали снести этот памятник, а мэр города Роб Бертон заявил, что ему противно от наличия такого монумента. Ранее он также отмечал, что памятник мешают убрать местные законы, которые не распространяются на частные кладбища, иначе этот монумент давно бы был демонтирован. В мэрии Оквилля корреспонденту ТАСС сообщили, что не имеют отношения к сносу монумента, так как он находился на частном кладбище.