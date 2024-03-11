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Антонов сообщил о готовности соотечественников голосовать на выборах в дипмиссиях РФ в США

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Российские соотечественники в США выражают готовность проголосовать 17 марта на выборах президента РФ на избирательных участках в российском посольстве и генконсульствах. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.
Источник: РИА "Новости"

«Большинство соотечественников прекрасно отдают себе отчет в подрывной деятельности здешней администрации, которой сильная и суверенная Российская Федерация не нужна. К нам раздается много звонков с подтверждением готовности и желания прибыть на избирательный участок и исполнить свой гражданский долг», — отметил посол.

Ранее Антонов рассказал, что голосование на выборах президента России пройдет в Соединенных Штатах 17 марта на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне (посольство), Нью-Йорке и Хьюстоне (два генконсульства).