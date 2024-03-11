Антонов сообщил о готовности соотечественников голосовать на выборах в дипмиссиях РФ в США

«Большинство соотечественников прекрасно отдают себе отчет в подрывной деятельности здешней администрации, которой сильная и суверенная Российская Федерация не нужна. К нам раздается много звонков с подтверждением готовности и желания прибыть на избирательный участок и исполнить свой гражданский долг», — отметил посол.