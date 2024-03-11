В Минусинске простятся с погибшим на СВО начальником разведки артиллерийского дивизиона

В Минусинске сегодня состоится церемония прощания с погибшим на спецоперации уроженцем Красноярского края, 37-летним Евгением Здором.
Он со школы мечтал стать военным, после армии окончательно определился с выбором профессии, поступил в соответствующее учебное заведение и стал кадровым военным.
Евгений Здор родился в Минусинске, учился в школе № 16, занимался в молодежном центре «Защитник» в секции военной подготовки, а затем — в лицее № 7.
В 2004 году он был призван в армию, служил в звании сержанта в мотострелковых войсках. После возвращения домой поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое закончил с отличием в 2012 году.
«17 февраля 2024 года младший лейтенант Евгений Здор погиб при исполнении воинского долга на территории Донецкой Народной Республики, — рассказали в администрации Минусинска. — Похороны военнослужащего состоятся в родном городе. Попрощаться с земляком минусинцы могут 11 марта с 11:00 до 12:00 в молодежном центре “Защитник”.
Отметим, Евгений Здор несколько раз был награжден медалями: в училище — «За верность долгу и Отечеству», в 2019 году — «За отличие в воинской службе» III степени, в ноябре 2023 года — «За укрепление боевого содружества» и получил статус ветерана боевых действий, 1 декабря 2023 года — «За воинскую доблесть».