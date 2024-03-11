В Минусинске простятся с погибшим на СВО начальником разведки артиллерийского дивизиона

Он со школы мечтал стать военным, после армии окончательно определился с выбором профессии, поступил в соответствующее учебное заведение и стал кадровым военным.

Евгений Здор родился в Минусинске, учился в школе № 16, занимался в молодежном центре «Защитник» в секции военной подготовки, а затем — в лицее № 7.

В 2004 году он был призван в армию, служил в звании сержанта в мотострелковых войсках. После возвращения домой поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое закончил с отличием в 2012 году.

В последующем минусинец служил в городе Елань Свердловской области — сначала в должности прапорщика, а затем — старшего прапорщика. В 2023 году Евгений Здор был направлен на обучение в Беларусь, а затем — в зону специальной военной операции на Украине. Там он служил начальником разведки штаба противотанкового артиллерийского дивизиона.