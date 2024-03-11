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В Минусинске простятся с погибшим на СВО начальником разведки артиллерийского дивизиона

В Минусинске сегодня состоится церемония прощания с погибшим на спецоперации уроженцем Красноярского края, 37-летним Евгением Здором.
Источник: Мэрия Минусинска

В Минусинске сегодня состоится церемония прощания с погибшим на спецоперации уроженцем Красноярского края, 37-летним Евгением Здором.

Он со школы мечтал стать военным, после армии окончательно определился с выбором профессии, поступил в соответствующее учебное заведение и стал кадровым военным.

Евгений Здор родился в Минусинске, учился в школе № 16, занимался в молодежном центре «Защитник» в секции военной подготовки, а затем — в лицее № 7.

В 2004 году он был призван в армию, служил в звании сержанта в мотострелковых войсках. После возвращения домой поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое закончил с отличием в 2012 году.

В последующем минусинец служил в городе Елань Свердловской области — сначала в должности прапорщика, а затем — старшего прапорщика. В 2023 году Евгений Здор был направлен на обучение в Беларусь, а затем — в зону специальной военной операции на Украине. Там он служил начальником разведки штаба противотанкового артиллерийского дивизиона.

«17 февраля 2024 года младший лейтенант Евгений Здор погиб при исполнении воинского долга на территории Донецкой Народной Республики, — рассказали в администрации Минусинска. — Похороны военнослужащего состоятся в родном городе. Попрощаться с земляком минусинцы могут 11 марта с 11:00 до 12:00 в молодежном центре “Защитник”.

Отметим, Евгений Здор несколько раз был награжден медалями: в училище — «За верность долгу и Отечеству», в 2019 году — «За отличие в воинской службе» III степени, в ноябре 2023 года — «За укрепление боевого содружества» и получил статус ветерана боевых действий, 1 декабря 2023 года — «За воинскую доблесть».