Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

«Джо Байден — худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Экс-президент также отметил, что на выступления Байдена «почти никто не ходит», в то время как на его собственные мероприятия собираются «тысячи людей».
Ранее Трамп пригласил Байдена на дебаты, чтобы они могли обсудить наиболее важные вопросы для страны.
Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.