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Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден является худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки», заявил в воскресенье бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
Источник: AP 2023

«Джо Байден — худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Экс-президент также отметил, что на выступления Байдена «почти никто не ходит», в то время как на его собственные мероприятия собираются «тысячи людей».

Ранее Трамп пригласил Байдена на дебаты, чтобы они могли обсудить наиболее важные вопросы для страны.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.

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