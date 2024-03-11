Хабаровчан приглашают прийти на выборы Президента России #всейсемьей

Напомним выборы пройдут 15—17 марта , в это время семьям нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице во «Вконтакте» или «Одноклассниках» с хештэгом проекта: #всейсемьей, #всейсемьейнавыборы27. Принять участие в викторине «Всей семьей».