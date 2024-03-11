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Хабаровчан приглашают прийти на выборы Президента России #всейсемьей

Для участия в проекте и розыгрыше призов нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей.

Жителей Хабаровского края приглашают прийти на выборы Президента России #всейсемьей и поучаствовать в розыгрыше более 100 тысяч призов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Напомним выборы пройдут 15—17 марта, в это время семьям нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице во «Вконтакте» или «Одноклассниках» с хештэгом проекта: #всейсемьей, #всейсемьейнавыборы27. Принять участие в викторине «Всей семьей».

Между участниками будут разыграны подарки от партнеров — 100 тысяч семейных фотокниг, 2 тысячи сертификатов в интернет-магазин, кроме того каждая семья получит именной сертификат участника проекта.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги всего проекта и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий. Для того, чтобы стать финалистом, необходимо выполнить все 15 заданий проекта.

Для участия в проекте и розыгрыше призов нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей: «Вконтакте» или «Одноклассниках».