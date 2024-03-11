В Магаданской области досрочно проголосовали работники девяти отдаленных маяков

«Проголосовали на всех девяти маяках. Были у нас и такой маяк, где голосовал один человек. Это маяк на мысе Чирикова в бухте Нагаева — там точно один человек был. Мы добирались до него вертолетом», — подчеркнул Жуков. Несмотря на то, что маяк Чирикова расположен всего в 17 км от Магадана, добраться туда можно только летом по морю — и только в хорошую погоду либо по льду. Как правило, туда прилетают на вертолетах — остальные способы передвижения слишком сложны и подойдут далеко не каждому.