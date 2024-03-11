В Магаданской области досрочно проголосовали работники девяти отдаленных маяков

«Проголосовали на всех девяти маяках. Были у нас и такой маяк, где голосовал один человек. Это маяк на мысе Чирикова в бухте Нагаева — там точно один человек был. Мы добирались до него вертолетом», — подчеркнул Жуков. Несмотря на то, что маяк Чирикова расположен всего в 17 км от Магадана, добраться туда можно только летом по морю — и только в хорошую погоду либо по льду. Как правило, туда прилетают на вертолетах — остальные способы передвижения слишком сложны и подойдут далеко не каждому.
«Два человека проголосовали на самой отдаленной гидрометеостанции — Коркодон, которая находится на границе с Чукоткой», — добавил председатель облизбиркома.
На метеостанции Коркодон, расположенной в Среднеканском районе Магаданской области, постоянно работают и проживают два человека. Населенных пунктов или автодорог вокруг метеостанции нет — добираются туда обычно на вертолете или используют водный транспорт.
Досрочное голосование в Магаданской области
Жуков уточнил ТАСС, что с 25 февраля по 9 марта члены участковых комиссий посетили 9 гидрометеостанций, 9 маяков, 9 отдаленных населенных пунктов, 2 дорожные дистанции, 32 прииска и карьера, 5 оленеводческих бригад и баз. Также досрочно проголосовали и моряки на 12 судах, находящихся в плавании.
На 11 марта более 10 тыс. жителей Магаданской области смогли отдать свой голос за выбранного кандидата на пост главы государства.
Всего принять участие в досрочном голосовании смогут около 15 тыс. жителей труднодоступных и отдаленных территорий области. Досрочное голосование в регионе началось 25 февраля и продлится до 14 марта.
О выборах президента РФ в 2024 году
Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.