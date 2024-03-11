Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке «баланса сил»

По мнению Сежурне, наивно думать, что ЕС может устанавливать свои собственные правила, в то время как Россия «пытается определить, какой должна быть внешняя политика европейских стран» (власти России не раз заявляли, что Москва не вмешивается в дела других государств). Дипломат считает, что со стороны Парижа «никогда не было двусмысленности по отношению к России»; Франция хочет добиться «всплеска поддержки Украины» и подать Москве «мощный сигнал» о том что страны ЕС едины в этом вопросе, сказал министр.