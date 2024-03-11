Бойцы СВО из Красноярского края получили подавитель дронов «Терминатор-200»

Участники специальной военной операции из Красноярского края получили подавитель дронов «Терминатор-200» от волонтёров Народного фронта.
Система радиолокационной борьбы «Терминатор-200» — устройство, способное глушить любую беспроводную технику с расстояния 200 метров. Как отмечают бойцы, техника эффективно «глушит» вражеские беспилотники, а после чего их удаётся легко сбить.
«Данная система находится у нас в работе и показала себя очень эффективно в борьбе с вражескими беспилотными аппаратами. Выражаем огромную благодарность», — рассказал боец из Красноярского края.
Напомним, Красноярский край отправил более 240 тонн строительных материалов в ЛНР для восстановления города Свердловск.