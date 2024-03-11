Депутат ГД Виктор Игнатов направил в мэрию Новосибирска запрос о сдаче станции метро «Спортивная»

Депутат Госдумы Виктор Игнатов направил депутатский запрос на имя и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова по поводу станции метро «Спортивная». В нем он указывает на высокую социальную значимость этого объекта и большое количество обращений жителей города, которые хотят знать, когда станция начнет работать.
В официальном письме Виктор Игнатов задает мэрии три вопроса: какие замечания возникли у Главгосэкспертизы к станции «Спортивная», требуется ли для устранения дополнительные строительные работы, реконструкция станции или только корректировка документации, и когда «Спортивная» будет введена в эксплуатацию. Согласно действующему законодательству, мэрия Новосибирска должна ответить на депутатский запрос в течение 30 дней.
Напомним, сроки сдачи новой станции метрополитена неоднократно переносились. Последние новости о «Спортивной» появились в конце февраля 2024 года. Тогда стало известно, что документы на станцию в очередной раз не согласовали в Главгосэкспертизе.