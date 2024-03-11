Депутат ГД Виктор Игнатов направил в мэрию Новосибирска запрос о сдаче станции метро «Спортивная»

В официальном письме Виктор Игнатов задает мэрии три вопроса: какие замечания возникли у Главгосэкспертизы к станции «Спортивная», требуется ли для устранения дополнительные строительные работы, реконструкция станции или только корректировка документации, и когда «Спортивная» будет введена в эксплуатацию. Согласно действующему законодательству, мэрия Новосибирска должна ответить на депутатский запрос в течение 30 дней.