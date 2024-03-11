Военнослужащий из Иркутска погиб в зоне СВО

Военнослужащий Олег Соков из Иркутска погиб в зоне СВО во время исполнения воинского долга. Об этом сообщает мэр города Руслан Болотов в своем телеграм-канале.
Мужчина родился в 1971 году. Ему посмертно вручили орден Мужества. Награду передали родственникам погибшего.
Помимо Олега Сокова награды вручили семьям других погибших участников спецоперации из Иркутска. Среди них Андрей Газизов, Владимир Горячев, Василий Гусаченко, Дмитрий Иванов, Пётр Людвиг, Александр Соболев, Владислав Ясюкевич.
— Выражаю соболезнования родным и близким. Стойкости и терпения. Вечная память павшим, — говорит Руслан Болотов.