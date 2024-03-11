Симферополь и столица Никарагуа Манагуа станут побратимами

Кроме того, по словам вице-премьера, побратим появится и у Феодосии. Мурадов уточнил, что речь идет о белорусском городе Новополоцк. Чиновник добавил, что все стороны уже готовы подписать соглашения. Крымский постпред добавил, что власти республики активизировали свою работу на африканском направлении. Поэтому рассматривается возможность подписания соглашений с городами, расположенными на этом континенте.