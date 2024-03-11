Губернатор поручил обеспечить все условия для голосования жителей НСО

«Это серьёзная ответственность не только перед членами избирательной комиссии, но и перед органами власти региона и муниципалитетов. С каждым годом формы голосования и возможности для принятия участия в нём расширяются: это и трёхдневное голосование, а теперь и электронное, различные варианты выездного голосования. Всё это должно работать чётко, как единый механизм. У любого человека, который принял решение проголосовать тем или иным способом, не должно возникнуть вопросов: где, что, как и почему вдруг не получается», — подчеркнул Губернатор.