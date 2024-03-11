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Новосибирский священник с позывным «Отче» вернулся из зоны СВО

Священник доставил гуманитарную помощь военным и освятил технику.
Источник: Аргументы и факты

Священник Илия Березовский из Новосибирска посетил зону проведения специальной военной операции — Луганское направление. Об этом сообщили в районной газете «Наша жизнь».

Березовский является руководителем отдела Карасукской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами. Священник доставил гуманитарную помощь военным, а также провел с ними духовно-просветительскую работу в зоне СВО.

В течение недели, которую он провел в зоне вооруженного конфликта, Илия Березовский познакомился с бойцами подразделения, к которому его направили, а после находился на передовых позициях в составе мобильной группы на бронетранспортере.

Там священник освятил окопы и блиндажи, а также провел Таинство Крещения для 12 военнослужащих. После этого он освятил военную технику, медсанчасть, штаб и другие объекты.