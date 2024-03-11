Радий Хабиров поручил подготовить ответы на обращения от родных участников СВО

"На прошлой неделе мы отметили Международный женский день, я очень надеюсь, что в муниципалитетах также организованно его провели. Много мероприятий было на республиканском уровне. Что меня очень сильно смутило: мы провели торжественное республиканское заседание, после этого у нас была возможность пообщаться с представительницами прекрасного пола, среди которых было много жен военнослужащих, их мам, близких погибших бойцов. Вопросов очень много: у кого-то нет до сих пор выплат, у кого-то документов, кто-то жалуется на бездушие. Я полтора часа отвечал на их вопросы и обратил внимание, что многие из них можно решить на уровне муниципалитетов одним разом.