Глава Башкирии предупредил, что предстоит большая работа по новым нацпроектам

Об этом он заявил на оперативном совещании правительства региона в формате ВКС, комментируя недавнее послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
«Послание очень серьезное, комплексное, подкреплённое серьезными бюджетными средствами. Появляется четыре новых национальных проекта. Предстоит большая работа. Поэтому надо готовиться, чтобы оперативно это все отрабатывали», — сказал Радий Хабиров.
Как сообщал ранее Башинформ, президент России Владимир Путин поручил до конца 2024 года утвердить анонсированные в ходе оглашения послания Федеральному Собранию несколько новых национальных проектов. Среди них — «Семья», «Кадры», «Экономика данных», «Молодежь России», а также «Продолжительная и активная жизнь».