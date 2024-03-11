Глава Башкирии предупредил, что предстоит большая работа по новым нацпроектам

Как сообщал ранее Башинформ, президент России Владимир Путин поручил до конца 2024 года утвердить анонсированные в ходе оглашения послания Федеральному Собранию несколько новых национальных проектов. Среди них — «Семья», «Кадры», «Экономика данных», «Молодежь России», а также «Продолжительная и активная жизнь».