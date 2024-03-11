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Крымчан ждут длинные выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. На этой неделе жители Крыма будут отдыхать на один день больше. В марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день — День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.
Источник: РИА "Новости"

Также дополнительные нерабочие дни объявлены в этом году в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля — Ораза-байрам, 6 мая — Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня — Курбан-байрам и 24 июня — Святая Троица.

Для всех россиян следующие длинные выходные наступят более чем через месяц, они продлятся четыре дня — в честь праздника Весны и Труда в стране нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.

На минувшей неделе, в связи с Международным женским днем, россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, отдыхали три дня подряд: пятницу, субботу и воскресенье.

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