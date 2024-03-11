11 марта , РИА Крым , Политика

Крымчан ждут длинные выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. На этой неделе жители Крыма будут отдыхать на один день больше. В марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день — День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.