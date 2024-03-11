Радий Хабиров подпишет указ о новых мерах поддержки садоводов

Напомним, он состоялся 2 марта в уфимском Конгресс-холле «Торатау». На церемонии открытия Радий Хабиров рассказал о том, какую поддержку и как могут получить садоводы, депутат Госдумы заявил о запуске пилотного проекта в регионе, а также разработчик программы «Мой сад — Башкортостан» объяснил председателям СНТ в чем плюсы цифровизации. Все это найдет отражение в поручении главы Башкирии.