Глава Бюро по евроинтеграции Молдовы посетит с визитами Брюссель и Берлин: что в программе

КИШИНЕВ, 11 мар — Spunik. Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов совершит 11−14 марта рабочий визит в Брюссель, а 15 марта направится в Берлин, сообщили в пресс-службе Бюро по евроинтеграции.
В Брюссель Герасимов направится вместе с коллегами, ответственными за анализ европейского законодательства, из министерств труда и социальной защиты, внутренних дел, финансов, здравоохранения, образования и исследований, инфраструктуры и регионального развития, экономического развития и цифровизации, а также окружающей среды.
В состав делегации также войдут представители Национального банка Молдовы и других государственных учреждений.
Визит в Берлин намечен на 15 марта, в столице Германии у вице-премьера по евроинтеграции запланировано несколько встреч с немецкими официальными лицами, в том числе с государственным министром по Европе и климату Анной Люрманн.
Кристина Герасимов также примет участие в конференции «Укрепление Европы — одновременное управление расширением и реформами в ЕС», организованной парламентской группой «Зеленых» в бундестаге.