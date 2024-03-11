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Глава Бюро по евроинтеграции Молдовы посетит с визитами Брюссель и Берлин: что в программе

Кристина Герасимов совершит рабочие визиты в две европейские столицы.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мар — Spunik. Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов совершит 11−14 марта рабочий визит в Брюссель, а 15 марта направится в Берлин, сообщили в пресс-службе Бюро по евроинтеграции.

В Брюссель Герасимов направится вместе с коллегами, ответственными за анализ европейского законодательства, из министерств труда и социальной защиты, внутренних дел, финансов, здравоохранения, образования и исследований, инфраструктуры и регионального развития, экономического развития и цифровизации, а также окружающей среды.

В состав делегации также войдут представители Национального банка Молдовы и других государственных учреждений.

Визит в Берлин намечен на 15 марта, в столице Германии у вице-премьера по евроинтеграции запланировано несколько встреч с немецкими официальными лицами, в том числе с государственным министром по Европе и климату Анной Люрманн.

Кристина Герасимов также примет участие в конференции «Укрепление Европы — одновременное управление расширением и реформами в ЕС», организованной парламентской группой «Зеленых» в бундестаге.