В Пермском крае на выборах президента разыграют смартфоны и другие призы

«Принять участие в акции могут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно, зарегистрированные на территории Пермского края и принявшие участие в голосовании на выборах президента с 15 по 17 марта», — говорится на сайте акции.
Каждый зарегистрировавшийся участник акции получит гарантированный приз на выбор. Вечером 18 марта пройдет розыгрыш 600 суперпризов: 500 победителей ждут экскурсионные путевки по Пермскому краю, еще сто счастливчиков получат смартфоны.
Ранее «ФедералПресс» писал, что все три региона Приволжья, где будет доступно онлайн-голосование на выборах президента, вошли в топ-10 по количеству заявок на ДЭГ. Пермский край замкнул десятку. Сегодня, 11 марта, последний день, когда можно подать заявление на участие в ДЭГ.