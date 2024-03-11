В Пермском крае на выборах президента разыграют смартфоны и другие призы

Ранее «ФедералПресс» писал, что все три региона Приволжья, где будет доступно онлайн-голосование на выборах президента, вошли в топ-10 по количеству заявок на ДЭГ. Пермский край замкнул десятку. Сегодня, 11 марта, последний день, когда можно подать заявление на участие в ДЭГ.