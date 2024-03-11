Мирзиёев поздравил лидеров Туркменистана и Кыргызстана с началом Рамазана

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народы двух республик с наступлением месяца Рамазан.
«Мне доставляет огромное удовольствие выразить Вам и дружественному народу Туркменистана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю наступающего священного месяца Ораза, который вызывает особые чувства воодушевления у узбекского и туркменского народов, объединённых общностью истории, языка, религии и культуры», — говорится в поздравительном послании узбекского лидера туркменскому коллеге.
По словам главы Узбекистана, его «очень радует тот факт, что благодаря совместным усилиям и решительной политической воле сформировавшиеся в течение веков отношения дружбы, взаимопонимания и добрососедства между узбекским и туркменским народами становятся изо дня в день всё крепче».
Он выразил уверенность, что активный политический диалог на высшем уровне в течение последних лет и достигнутые важные договорённости будут способствовать продвижению стратегического партнёрства Узбекистана и Туркменистана на качественно новый уровень и внесут достойный вклад в приумножение благосостояния братских народов.
В заключение президент РУз пожелал всем членам семьи Бердымухамедова крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Туркменистана — мира и дальнейшего прогресса.
Также Мирзиёев искренне поздравил лидера Кыргызстана и братский кыргызский народ с наступлением священного месяца Рамазан, который «вся мусульманская община встречает с большим честолюбием и радостью».
Он подчеркнул, что на протяжении многих веков народы Узбекистана и Кыргызстана, одинаково чтившие общие исторические, религиозные, культурные и просвещенные ценности, в приподнятом настроении приветствуют Рамазан как особое воплощение таких качеств, как доброта, толерантность и благословение.
«В эти благодатные и яркие дни великого и почтенного месяца мы намерены и далее, углубляя отношения всеобъемлющего и долгосрочного стратегического партнерства между нашими государствами, стремительно развивать отношения наших братских народов во всех сферах», — указано в поздравительном послании узбекского лидера кыргызскому коллеге.
Мирзиёев пожелал Жапарову крепкого здоровья, счастья и больших успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Кыргызстана — мира, спокойствия, поступательного развития и благополучия.