Мирзиёев поздравил лидеров Туркменистана и Кыргызстана с началом Рамазана

По словам главы Узбекистана, его «очень радует тот факт, что благодаря совместным усилиям и решительной политической воле сформировавшиеся в течение веков отношения дружбы, взаимопонимания и добрососедства между узбекским и туркменским народами становятся изо дня в день всё крепче».