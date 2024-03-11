Хабаровчанин склонял военных к госизмене в пользу Украины

Напомним, в январе этого года наше издание сообщало, что 24-летняя хабаровчанка за государственную измену получила 8 лет колонии. Она финансово помогала ВСУ. А в конце 2022 года к 12,5 годам был осуждён Вячеслав Мамуков, который пытался передать спецслужбам Украины составляющие государственную и коммерческую тайны сведения о состоянии транспортной инфраструктуры.