Хабаровчанин склонял военных к госизмене в пользу Украины

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Восточному военному округу выявили и пресекли попытку склонить военнослужащих Хабаровского гарнизона к измене Родине в пользу Украины. Фактически мужчина пытался вербовать их в воюющее против нашей страны экстремистское подразделение. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию УФСБ РФ по ВВО.
— Сотрудники военной контрразведки установили, что 39-летний житель Хабаровска склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на территорию Украины для принятия участия в боевых действиях против Вооружённых сил России в составе украинского военизированного объединения «Легион “Свободы России”. Эта организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России, — говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». После её ужесточения в прошлом году максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый в госизмене хабаровчанин задержан, ведутся следственные действия.
Напомним, в январе этого года наше издание сообщало, что 24-летняя хабаровчанка за государственную измену получила 8 лет колонии. Она финансово помогала ВСУ. А в конце 2022 года к 12,5 годам был осуждён Вячеслав Мамуков, который пытался передать спецслужбам Украины составляющие государственную и коммерческую тайны сведения о состоянии транспортной инфраструктуры.