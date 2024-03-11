В свердловских СИЗО создадут избирательные участки

Также смогут принять участие в голосовании лица, содержатся под домашним арестом.
СИЗО в Свердловской области находятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Камышлове, Кировграде. ПФРС расположены в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новой Ляле, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Кировграде.
В следственных изоляторах оборудуют избирательные участки. Там, где такой возможности нет, выборы будут организованы путем выезда в учреждения сотрудников местных избиркомов.
Также сформирована рабочая группа по подготовке и проведению выборов, которая проводит необходимые встречи и консультации, сообщила пресс-служба свердловского ГУФСИН.
Также получит возможность проголосовать осужденные, которые состоят на учетах в исправцентрах.
Как сообщала в конце февраля председатель региональной Избирательной комиссии Елена Клименко, в Свердловской области образовали 2448 избирательных участков.
Кроме того, создадут 38 временных избиркомов: в больницах, в СИЗО, один — на железнодорожном вокзале, один — в «Кольцово» и еще один — в кампусе около «Екатеринбург-ЭКСПО».