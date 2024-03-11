«Люди пойдут голосовать за лучшую жизнь»: эксперт о мотивации избирателей и явке в ДФО

Явка на президентских выборах по Дальнему Востоку может составить 75%, а в отдельных регионах и 80%. На этих выборах преобладает рациональный и социотропный тип электорального поведения, когда избиратель озабочен будущим страны в целом. Эта мотивация и станет определяющей для граждан, чтобы прийти на участки. Таким мнением и прогнозами с ИА PrimaMedia поделился политический консультант, заведующий лабораторией политконсультирования и массовых коммуникаций «PRofi» МГУТУ им. К. Г. Разумовского Петр Ханас.
— Петр Дмитриевич, как какие у вас прогнозы по президентским выборам?
— Во-первых, отмечу несколько явных трендов этой избирательной кампании. С одной стороны, повышается доверие к избирательной системе, в целом. Из-за сложившейся внутренней и внешней ситуации, повышается активность избирателей.
Основной технологией в этой кампании стала технология формирования повестки дня. Те кандидаты, которые вписались в эту повестку, наберут наибольшее количество голосов.
При этом активность избирателей будет несколько выше, чем на прошлых выборах. В 2018 году, напомню, явка был чуть больше 76%. По данным социологических служб, известность выборов достаточно высокая — порядка 90%. И можно ожидать, что явка избирателей будет не менее 80%. Насколько она может быть больше, будет зависеть от того, как проведут в последнюю неделю электоральную мобилизацию.
Чтобы электоральная мобилизация у партий сработала, нужно попасть в соответствие запросам и ожиданиям. Им больше всего соответствует основной кандидат — действующий президент. Поэтому думаю, что там уровень поддержки будет значительный.
На мой взгляд, хорошие шансы взять второе место были у кандидата от КПРФ Николая Харитонова, но не реализовал свой потенциал. К сожалению, КПРФ не смогла организовать поддержку кандидата членами партии. Фокус-группы показывают, что они сильно недовольны своим кандидатом. Он выпадает из повестки. В этой связи, полагаю, он не возьмет даже ядерный электорат КПРФ, а это где-то порядка 7−9%.
На втором месте хорошие шансы быть у Леонида Слуцкого, кандидата от ЛДПР. Если он не сделает ошибок в течение последней недели, то может набрать порядка 6%. Это моя экспертная оценка. Все, конечно, зависит от последней недели, и, повторюсь, от того, как будет реализована электоральная мобилизация.
На третьем месте, соответственно, Харитонов, а на четвертом — Владислав Даванков, кандидат «Новых людей». На Даванкове остановился бы подробнее. Несмотря на то, что это новый свежий политик, который привлекает к себе внимание, его электорат крайне пассивный.
Если Харитонов просто выпадает из информационного поля, то есть не соответствует повестке, то Даванков не соответствует основным запросам и ожиданиям избирателей. А те, кто его поддерживают, — это пассивный электорат. Поэтому его рейтинги в социологических службах, на мой взгляд, завышены. Но при этом свои задачи на этих выборах он выполнил. Главное — ему удалось раскрутить партию.
— Какие у вас ожидания по голосованию в регионах ДФО?
— Думаю, что в целом явка на избирательных участках в дальневосточных регионах будет высокая, на отдельных территориях будет доходить до 75%. Приморье, не исключу, что может показать и до 80%. Чукотка традиционно показывает высокий уровень активности избирателей.
По России высоки шансы, по моей оценке, что общая явка будет доходить до 82%.
— Вы говорите про запросы и ожидания. А какие они, за что люди идут голосовать? И, если все достаточно очевидно, какая у избирателей мотивация идти на участки?
— В целом можно говорить о том, что у нас формируется активно рациональный тип электорального поведения. Социотроптно перспективный тип (он предполагает, что избиратели озабочены благополучием нации в целом). То есть мы надеемся, есть ожидания населения, что Россия будет жить лучше. И сейчас люди будут голосовать, в принципе, за то, как кто из кандидатов может эту лучшую жизнь обеспечить.
Безусловно, нам внутри России, в общем-то, понятно, кто победит. Но насколько сильная Россия, ее перспективы роста и устойчивость будут определяться легитимностью в международном положении.
В ситуации, когда против страны развернулась такая прокси-война и информационная, и экономическая война, и фактические боевые действия на территории Украины — это все против России. Мы подбиваем танки «Леопарды» Германии, подбиваем «Абрамсы» США, вооружение идет через Западную Европу. Мы воюем. В этой ситуации, конечно, мы в большей степени ориентируемся на позиции сильной России, и нам нужен при этом сильный президент.
Сильный президент может быть только в условиях легитимной власти. Для международного сообщества мы просто обязаны показать, что мы поддерживаем своего президента. И в этом тоже есть определенная рациональность, уже такая эксцентричная, по отношению к каждому из нас. И мы, собственно говоря, голосуя, участвуя в выборах, показываем мировому сообществу, что мы правы, что народ и президент — это единое целое в России. Вы к нам не лезьте, пожалуйста, мы сами разберемся. Вот такая мотивация.
Как это было в 2018 году
На выборах президента в 2018 году на Дальнем Востоке беспрекословным лидером по явке стал Чукоткский АО: в голосовании приняло участие 82,26% избирателей.
На втором месте по явке была Магаданская область, где в голосовании приняло участие 71,91% избирателей.
Республика Саха (Якутия) показала третий результат по явке в макрорегионе — 71,11%.
На Камчатке в голосовании по выборам президента приняли участие 67,74% избирателей.
Явка в Хабаровском крае составила 64,23%, в Амурской области — 62,15%, в Приморье — 61,24%, в Сахалинской области на участки пришло 61,22% избирателей.
Самая низкая явка среди дальневосточных субъектов — в Еврейской автономной области. В голосовании приняло участие 60,25% избирателей.
Два региона только в ноябре 2018 года пополнили состав ДФО, тем не менее, упомянем их: в Забайкалье в 2018 году явка на выборах президента составила 57,99%, в Ресбублике Бурятия активность избирателей, напротив, была высокой — 75,2%.