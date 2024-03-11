«Люди пойдут голосовать за лучшую жизнь»: эксперт о мотивации избирателей и явке в ДФО

Сильный президент может быть только в условиях легитимной власти. Для международного сообщества мы просто обязаны показать, что мы поддерживаем своего президента. И в этом тоже есть определенная рациональность, уже такая эксцентричная, по отношению к каждому из нас. И мы, собственно говоря, голосуя, участвуя в выборах, показываем мировому сообществу, что мы правы, что народ и президент — это единое целое в России. Вы к нам не лезьте, пожалуйста, мы сами разберемся. Вот такая мотивация.