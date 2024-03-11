Со следующего года в Хабаровском крае начнет реализацию нацпроект «Семья»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел заседание президиума регионального правительства, в рамках которого обсуждались меры поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Отмечается, что с 2025 года в регионе будет запущен национальный проект «Семья». Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил продлить до 2030 года программу материнского капитала и льготной семейной ипотеки под 6%, увеличить налоговый вычет при рождении второго и последующего ребенка. Также начнется реализация новой программы по охране материнства, сбережения здоровья детей и подростков.
«У нас в крае развернута комплексная система мер поддержки семей — от этапа будущих мам, включая вопросы сохранения беременности, до достижения ребенком соответствующего возраста. Приоритет — многодетные семьи. Результаты есть, о них мы говорим. Число многодетных семей в крае ежегодно увеличивается. За последние три года — на 21%. А в 10-летней ретроспективе, с 2013 по 2023 годы, — в 2,5 раза», — отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
По указу президента страны регионам рекомендовано обеспечить школьников из многодетных семей одеждой для посещения учебных и спортивных занятий. Отмечается, что сейчас разрабатывается эта мера поддержки в регионе, планируется ввести ежегодную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого школьника без учета доходов семьи.