«Возведение собора и есть корыстный умысел»: адвокат Сергея Натарова рассказал, за что преследуют экс-депутата Госдумы

Депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Натарова преследуют за строительство храма. Об этом рассказал его адвокат Александр Хропот.
По его словам, обвинение полагает, что возведение собора в селе Казачинское и есть корыстный умысел по уголовному делу. Сергей Натаров являлся председателем попечительского совета его строительства.
«При этом финансирование строительства объекта, согласно материалам защиты, добровольно осуществлялось за счет прибыли коммерческого предприятия. И этому есть доказательства», — отметил адвокат.
«Сергей Натаров по сути добровольно выступил меценатом для тысяч жителей и паломников. Он привлек десятки государственных и частных жертвователей для того, чтобы в нашем регионе появился уникальный духовно-культурный объект», — пояснил адвокат Александр Хропот.
Адвокат отметил, что храмовый комплекс состоит из двух частей. Кроме церкви там есть культурно-просветительский центр, который торжественно открыли 9 марта. На мероприятии присутствовал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Он отметил, что в здание общей площадью 2633 кв. метров переедут местная библиотека, центр художественных ремесел и детская школа искусств. Там есть выставочный, зрительный, лекционный и конференц-залы, а также кабинеты для проведения занятий и мастер-классов.