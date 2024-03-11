«Возведение собора и есть корыстный умысел»: адвокат Сергея Натарова рассказал, за что преследуют экс-депутата Госдумы

Адвокат отметил, что храмовый комплекс состоит из двух частей. Кроме церкви там есть культурно-просветительский центр, который торжественно открыли 9 марта. На мероприятии присутствовал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Он отметил, что в здание общей площадью 2633 кв. метров переедут местная библиотека, центр художественных ремесел и детская школа искусств. Там есть выставочный, зрительный, лекционный и конференц-залы, а также кабинеты для проведения занятий и мастер-классов.