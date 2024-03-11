«Иванушки», Ваня Дмитриенко и Хор Турецкого выступят на концерте в Казани

Фестиваль «Всей семьей на выборы» пройдет на городском стадионе «Ак Барс Арена». Мероприятие пройдет 17 марта с 12.00 до 21.30. На стадионе организуют масленичные гуляния и площадки активности. Хедлайнерами станут группа «Кар-мен», Иванушки International, Хабиб, Ваня Дмитриенко и Хор Турецкого.