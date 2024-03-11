«Иванушки», Ваня Дмитриенко и Хор Турецкого выступят на концерте в Казани

«Иванушки», Ваня Дмитриенко и Хор Турецкого выступят на концерте в последний день выборов в Казани, рассказал глава аппарата исполкома города Булат Алеев.
Фестиваль «Всей семьей на выборы» пройдет на городском стадионе «Ак Барс Арена». Мероприятие пройдет 17 марта с 12.00 до 21.30. На стадионе организуют масленичные гуляния и площадки активности. Хедлайнерами станут группа «Кар-мен», Иванушки International, Хабиб, Ваня Дмитриенко и Хор Турецкого.
Горожане, которые проголосуют на выборах, получат специальные браслеты и по ним 3 дня смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Мэр Казани Ильсур Метшин попросил проявить казанцев гражданскую зрелость и прийти проголосовать.