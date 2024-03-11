Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта

«В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации».