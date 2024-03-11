Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта

В оборонном ведомстве отметили, что в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение.
«Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской и Жетысуской областей. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации».
В связи с этим Минобороны информирует, что в указанный период времени в отдельных районах Карагандинской области «возможно введение ограничительных мер».
«В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации».
Вместе с тем в оборонном ведомстве напомнили, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.