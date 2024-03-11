ВЦИОМ: Путин на выборах может набрать 82% голосов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Владимир Путин на президентских выборах может получить 82% голосов, ожидаемая явка составляет 71%. Такие данные приводятся в электоральном расчете Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
«Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России составляет 71%. Владимир Путин может набрать 82% голосов», — говорится в сообщении.
Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Путин может набрать 80% голосов, Харитонов — 5,7%, Слуцкий — 5,6%, Даванков — 4,6%. Явка, согласно исследованию ФОМ, составит 69,8%. Опрос проходил
Методика расчета ВЦИОМ.
Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. В расчетной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства. Каждому варианту ответа присваивается весовой коэффициент, который определяется вероятностью декларируемого поведения. Настройка коэффициентов модели проводится с помощью экспертных опросов. Актуальный электоральный расчет произведен на основе опросных данных — всероссийского телефонного опроса, проведенного 6 марта 2024 года.
Согласно закону о выборах президента РФ, публикация опросов общественного мнения, связанных с выборами президента, запрещается в течение пяти дней до последнего дня голосования и в ходе самого дня выборов. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.