ВЦИОМ: Путин на выборах может набрать 82% голосов

Согласно закону о выборах президента РФ, публикация опросов общественного мнения, связанных с выборами президента, запрещается в течение пяти дней до последнего дня голосования и в ходе самого дня выборов. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.