Алиханов пообещал выделить Калининграду деньги на «столичные функции»

«В планах со следующего года выделить Калининграду миллиард рублей на “столичные функции”. Большой объём ресурсов вкладывается в социальную сферу, в строительство школ и детских садов, медицинские учреждения. Но у города много других нюансов, которые требуют финансирования. Это и благоустройство, проект “чистое небо”, установка новых мусорных контейнеров — так, чтобы жители всех районов видели результаты», — написал он.