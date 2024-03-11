Губернатор Омской области Хоценко сообщил о запуске образовательной программы для участников СВО

«С 1 марта ветераны СВО, солдаты и офицеры могут подать заявление для участия в национальной образовательной программе “Время героев”. По мнению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия. Участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах страны», — написал глава региона в своём телеграм-канале.